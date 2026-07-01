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Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Mecit Bingöl kurtarılamadı!

Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Mecit Bingöl kurtarılamadı!

Ankara istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil otoyoldan çıkıp savruldu. Sürücü Mecit Bingöl’ün feci şekilde can verdiği kazada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu

Kaza, öğleden sonra Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mecit Bingöl idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Şarampole devrilen otomobil adeta hurda yığınına döndü.

Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Mecit Bingöl'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı Aileden 3 Kişi Yaralı

Adeta can pazarının yaşandığı kazada, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan yolcular Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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