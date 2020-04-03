oronavirüs'ün

pençesinde olan İtalya 'ya Türkiye 'den yardım gitti.Küçük İtalyan teşekküretti. Türkiye'de fabrika vedikimevlerinde, Coronavirüssalgınına karşı maske,tulum, yüz maskesi, gözmaskesi ve dezenfektanüretildi. Bakanlıkbünyesinde yerli ve milli imkanlarlaüretilen malzemeler, Roma'yagönderildi.

isimli 10 yaşındakiçocuk, yayınladığı videoda, "Türkhalkına ve Türk devletine İtalya'yayaptıkları bu yardım için teşekküretmek istiyorum.ifadelerini kullandı.