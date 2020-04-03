Coronavirüs'ün pençesinde olan İtalya'ya Türkiye'den yardım gitti. Küçük İtalyan teşekkür etti. Türkiye'de fabrika ve dikimevlerinde, Coronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemeler, Roma'ya gönderildi.
Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, yayınladığı videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.
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