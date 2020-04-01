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İtalya'dan Başkan Erdoğan ve 'ye yardım teşekkürü

İtalya Luigi Di Maio, 'nin İtalya'ya gönderdiği yardıma ilişkin olarak, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 20:53
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 20:53
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İtalya'dan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür

İtalya Luigi Di Maio, Başkent Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne gelen ve 'nin İtalya'ya yönelik tıbbi yardımları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçağını karşıladı.



Bakan Di Maio, yardımla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye teşekkür etti, bugünkü yardımın kendileri için ne denli hayati olduğunu vurguladı.

Di Maio, ülkesinin aylık 100 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zamanda dayanışma bizim için kilit sözcük." ifadesini kullandı.


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