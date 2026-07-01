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Büyükada Viranbağ Plajı’ndaki yangın kontrol altında: Havadan müdahale kamerada

Büyükada Viranbağ Plajı’ndaki yangın kontrol altında: Havadan müdahale kamerada

Büyükada Viranbağ mevkiindeki bir plajın restoranında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan helikopterle müdahale kamerada.

Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajın'da henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle ekipler yangını kontrol altına aldı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

4 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır.

Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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