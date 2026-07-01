Ataşehir'de site güvenlikleri kuryeye saldırdı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:36

Motosikleti İçeri Almadılar, Çıkışta Saldırdılar

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Atatürk Mahallesi'ndeki Yakut Sitesi'nde yaşandı. Sipariş getiren kurye Ömer Toprak, motosikletle siteye girmesine izin verilmemesi ve teslimatın arka kapıdan alınamayacağının söylenmesi üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin kapıyı açmasıyla siparişi teslim eden Toprak, çıkışta güvenlik görevlilerinin hakaretlerine maruz kaldı ve motosikleti tekmelendi. Yaşanan o anlar, kuryenin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yüzlerce Kuryeden Kornalı ve Sloganlı Eylem

Görüntülerin yayılmasının ardından yüzlerce motosikletli kurye, Yakut Sitesi önünde toplanarak güvenlik görevlilerinin tutumunu protesto etti. Suç duyurusunda bulunduğunu belirten mağdur kurye Ömer Toprak, "Kuryeler yalnız değildir, birlikte güçlüyüz. Benim gibi bu olayları yaşayan herkes sessiz kalmasın" diyerek destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge ise kuryelerin gördüğü muameleye tepki göstererek, "Sitelere alınmıyoruz, kilometrelerce ağır yükler taşıyoruz. Sanki bu ülkenin bir ayıbıymış gibi çöp asansörlerine bindiriliyoruz. Birlik olmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Site Yönetimi Özür Diledi, Görevliler Kovuldu

Eylem sürerken kurye temsilcileriyle görüşen site yönetimi geri adım attı. Kurye Hakları Derneği üyesi Mesut Çeki, site yönetimiyle yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaşarak, "Yöneticiler bizi karşıladı, bu durumdan dolayı arkadaşımızdan özür dilediler ve bu olayı yapan kişileri işten attıklarını söylediler. Bunun bütün sitelere örnek olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.