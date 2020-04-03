Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yaptı. Görüşmede, Covid-19 pandemisi ele alındı. Koca ve Kluge, Türkiye ile DSÖ Avrupa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak iki yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı.
Hans Kluge, Covid-19'un yeni merkez üssünün Kuzey Amerika olduğunu açıkladı. Maske ve ventilatör gibi malzemelerin de çok önemli olduğunu vurguladı.
Bu konuda İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Kluge, "Bu mücadelede en önemli husus, siyasi irade ve kararlılıktır. Sayın Bakan, bu vesileyle gereken kaynakların seferber edilmesi için attığı adımlar ve mücadelede gösterdiği liderlik için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerimi iletmek istiyorum. Sizden de kendisine tebriklerimi ve saygılarımı iletmenizi rica ediyorum" diye konuştu.
2 MİLYON MASKE TALEBİ
Malzeme teminine ilişkin yurt dışından çok sayıda talep geldiğine işaret eden Bakan Koca, "30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba içinde olduk. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. Onu da önümüzdeki birkaç gün içinde temin ediyor olacağız. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu. İngiltere'ye de benzer şekilde imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamış olacağız. Bu süreçte bizden ekipman talebinde bulunan 88 ülke olduğunu söylemek istiyorum" dedi.
Hans Kluge, Covid-19'un yeni merkez üssünün Kuzey Amerika olduğunu açıkladı. Maske ve ventilatör gibi malzemelerin de çok önemli olduğunu vurguladı.
Bu konuda İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Kluge, "Bu mücadelede en önemli husus, siyasi irade ve kararlılıktır. Sayın Bakan, bu vesileyle gereken kaynakların seferber edilmesi için attığı adımlar ve mücadelede gösterdiği liderlik için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerimi iletmek istiyorum. Sizden de kendisine tebriklerimi ve saygılarımı iletmenizi rica ediyorum" diye konuştu.
2 MİLYON MASKE TALEBİ
Malzeme teminine ilişkin yurt dışından çok sayıda talep geldiğine işaret eden Bakan Koca, "30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba içinde olduk. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. Onu da önümüzdeki birkaç gün içinde temin ediyor olacağız. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu. İngiltere'ye de benzer şekilde imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamış olacağız. Bu süreçte bizden ekipman talebinde bulunan 88 ülke olduğunu söylemek istiyorum" dedi.
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