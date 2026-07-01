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Erdek'te 3 araç çarpıştı: Müzisyen Adil Oral kurtarılamadı

Erdek'te 3 araç çarpıştı: Müzisyen Adil Oral kurtarılamadı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 çocuk babası, hastane personeli ve müzisyen Adil Oral (43) hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinden akşam saatlerinde feci bir trafik kazası haberi geldi. Üç aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, bölge halkı tarafından yakından tanınan bir isim yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzler Mevkisinde Can Pazarı

Olay, Erdek ilçesine bağlı Düzler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kontrolünden çıkan 3 araç zincirleme şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Korkunç kazada ağır hasar alan araçların içerisinden çıkarılan 43 yaşındaki Adil Oral ile B.E. ve S.B. isimli vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla acil olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hem Sağlık Çalışanı Hem Müzisyendi

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 çocuk babası Adil Oral, doktorların gerçekleştirdiği tüm kritik müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Feci kazada yaralanan diğer iki kişi B.E. ve S.B.'nin ise hastanedeki tedavilerinin ve müşahede süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden talihsiz adamın bir hastanede personel olarak görev yaptığı, aynı zamanda çevresinde çok sevilen bir müzisyen olduğu bildirildi. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğulurken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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