Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:48

Hesap İtirazı Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, 29 Haziran günü Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak görev yapan Şenol Tayran, arkadaşı D.T. ve beraberindeki bir grupla vakit geçirmek için mekana gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde masaya gelen hesaba yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz edilmesi üzerine, Tayran ve arkadaşları ile mekan çalışanları arasında sert bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan arbedede Şenol Tayran ve arkadaşı D.T. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenol Tayran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dehşet Anları Saniye Saniye Kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, cinayet anının dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde; masada oturan bir müşteriyle mekan çalışanı arasında başlayan tartışmaya diğer personellerin de hızla dahil olduğu görülüyor.

Kavganın alevlendiği o kaos anında hayatını kaybeden belediye işçisi Şenol Tayran'ın, kendilerine saldıran mekan çalışanlarından birinin kafasına şişe ile vurduğu, hemen ardından ise o şahsın elindeki bıçakla Tayran'ı acımasızca bıçakladığı anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

Olaya Karışan 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı titiz çalışma sonucunda, olaya doğrudan karıştığı tespit edilen mekan çalışanları R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı D.T.'nin hastanedeki tedavisinin ve olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.