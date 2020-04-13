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    • 13.04.2020 Gazete
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    'den 'ye 'yardım' teşekkürü: gibisiniz

    Coronavirüs salgını tüm dünyanın kabusu haline geldi. , birçok ülkeye yardım gönderdi. 'den yapılan yardımlar karşısında teşekkür geldi: gibisiniz

    Osmanlı gibisiniz!
    Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Tüm önlemleri alan , diğer ülkelere de yardım yolladı. 'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Covid-19 ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.



    Morton, Twitter hesabında "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



    175 YIL ÖNCE
    Başka bir Twitter kullanıcısı ise 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında 'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye" diye yazdı.

    Türkiye; , , Kuzey Makedonya, Karadağ, , ve 'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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