Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Tüm önlemleri alan Türkiye, diğer ülkelere de yardım yolladı. İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Covid-19 ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.
Morton, Twitter hesabında "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
175 YIL ÖNCE
Başka bir Twitter kullanıcısı ise 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye" diye yazdı.
Türkiye; İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.
Morton, Twitter hesabında "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
175 YIL ÖNCE
Başka bir Twitter kullanıcısı ise 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye" diye yazdı.
Türkiye; İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.
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