Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı | VİDEO

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 20:24

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Park Halindeki Araçlara Çarptı

Hastanedeki randevusuna gitmek üzere evinden çıkan A.B. yönetimindeki otomobil, Hüseyin Nihal Atsız Caddesi'ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında kurallara uygun şekilde park halinde bulunan iki araca hızla çarptı.

Ekipler Seferber Oldu

Çarpmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazaya karışan üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü A.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet Anları Kamerada

Öte yandan, caddede büyük panik yaratan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; A.B. idaresindeki otomobilin hızla şerit değiştirerek kontrolden çıktığı ve yol kenarında park halindeki araçlara acımasızca çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.