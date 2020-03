Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 20 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüse karşı her türlü önlemi alan Türkiye virüsle mücadelesine devam ediyor.

EKONOMİK VE SOSYAL PAKETLER DEVREYE ALINDI

Devlet ve millet olarak el ele veren Türkiye virüse karşı her türlü ekonomik ve sosyal paketleri de devreye aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve sağlık çalışanlarından emekliye işçiden işverene kadar her kesimi rahatlacak olan paketler kanunlaştırılararak vatandaşa kolaylık sağlandı.

69 ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Türkiye ülke içinde ki önlemlerin yanında uluslararası topluma da tıbbi malzeme desteğinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında "Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir." ifadeleriyle virüse karşı mücadelede uluslararası toplumla da dayanışma içinde olunduğunu duyurdu.

ÇİN'E AŞI YARDIMI DİPLOMATİK ARŞİVLERDE

Günümüzde pandemi olarak ilan eden koronavirüse karşı uluslararası yardımda bulunan Türkiye'nin 1938'deki kolera salgınında Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımına ilişkin diplomatik belgeler de arşivden çıktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran arşiv belgelerini Twitter üzerinden paylaşarak, Türkiye'nin bugün de yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uluslararası toplumla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kıran, "Kolera salgını nedeniyle, 1938 yılında Çin'e göndermeyi taahhüt ettiğimiz aşılara ilişkin diplomatik arşivimizden belgeler..." ifadeleriyle paylaştığı tweette, bazı diplomatik arşiv belgelerine yer verdi.

"Çin Sıhhat Dairesince istenilen kolera aşısı"na ilişkin Türkiye'nin Çin hükümetine verdiği taahhüde ilişkin belgeleri paylaşan Kıran, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de devletimizin pandemilere karşı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde olduğunun göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Belgeler, "Çin'in Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi delegesinden alınan bir mektupta" yer alan Türkiye'ye yönelik teşekkür ifadelerini de içeriyor.

İŞTE O BELGELER: