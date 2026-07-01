Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:13

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın vahşice katledilerek bir valiz içinde yol kenarına bırakılması olayının yankıları sürerken, cinayetin tutuklu sanığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında kan donduran yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma derinleştikçe, caninin geçmişteki bir başka şüpheli kadın ölümünün de baş şüphelisi olduğu netleşti ve Ejegül Ovezova'ya uyguladığı feci işkencenin görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Valiz Cinayetinde 7 Tutuklama Birden

Küçükçekmece'de vahşice öldürüldükten sonra geçen yıl 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin adli süreç devam ediyor. Katil zanlısı eski polis Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan parmaklıklar ardına gönderildi. Soruşturma kapsamında caniye cinayet öncesi veya sonrasında yardım yataklık ettiği belirlenen 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eski Sevgilinin Şüpheli Ölümünde "İşkence" Kanıtı

İstanbul'daki vahşi cinayete ilişkin çok yönlü soruşturma yürütülürken, katil zanlısı Cemil Koç'un geçmişi mercek altına alındı. İncelemelerde Koç'un, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'nın (29) davasında da sanık olarak yargılandığı belirlendi.

Bugün ortaya çıkan feci görüntüler ise şüpheli ölüm davasının seyrini tamamen değiştirecek cinsten. Eski polisin, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ovezova'ya güpegündüz işkence yaptığı anlar saniye saniye kayıtlara geçti.

'Bağırırsan Daha Çok Vururum' Diyerek Yerde Sürükledi

Ortaya çıkan kan donduran gizli video kayıtlarında; eski polis memuru Cemil Koç'un, Ejegül Ovezova'nın ellerini ve ayaklarını acımasızca bağladığı görüldü. Çaresiz kadını saçlarından tutarak yerde sürükleyen ve defalarca tokat atan caninin, odadan yükselen çığlıklar üzerine talihsiz kadını tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde katil zanlısı Koç'un, feryat eden kadına dönerek soğukkanlılıkla, "Bağırırsan daha çok vururum" diyerek şiddetin dozunu artırdığı açıkça işitildi. Adli makamların her iki cinayet ve ölüm dosyası üzerindeki titiz incelemesi devam ediyor.