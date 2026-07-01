Aksaray'da sır ölüm: Kayıp olarak aranan genç vurulmuş halde bulundu

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 23:10

Eşine Mesaj Atıp Ortadan Kayboldu

Aksaray'da dün sabahtan beri kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Selahattin Çelik'ten acı haber geldi. Merkeze bağlı Akin köyü yakınlarında yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Çelik, eşine cep telefonundan mesaj atarak helallik istedi. Mesajın ardından genç adama ulaşamayan ve hayatından endişe eden eşi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama çalışması başlattı.

Sahipsiz Motosiklet Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı

Ekiplerin kent genelinde yürüttüğü 1 günlük arama çalışmalarından sonuç alınamazken, gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede bulunan hayvan barınağının güvenlik görevlisi, dağlık arazide uzun süre sahipsiz bir motosikletin durduğunu fark ederek durumdan şüphelendi ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, fenerlerle çevrede yaptıkları aramada motosikletin yaklaşık 50 metre ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti.

Başucunda Silah Bulundu, Soruşturma Sürüyor

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde ise şahsın kafasından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Bölgenin polis sorumluluk sahası olması nedeniyle durum Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekiplerine devredildi.

Yapılan detaylı incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu kesinleşirken, başucunda bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın intihar olma ihtimali üzerinde dururken, çok yönlü soruşturma devam ediyor.