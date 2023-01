FETÖ'nün din bozguncusu Almanya'da görüntülendi: Teröristin hedefinde Diyanet var

Taşeronluğunu FETÖ'nün yaptığı Vatikan merkezli House of One (Tek Ev) Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Forum Dialog Institute'nin Genel Müdürü Celal Fındık Almanya'da görüldü.

Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk ve FETÖ'nün Almanya'daki beyni Ercan Karakoyun'u kaçıp saklandıkları inlerinde bulmuştu.

Firari FETÖ'cü Celal Fındık'ı FETÖ'nün Avrupa'daki beyni Ercan Karakoyun'la birlikte Berlin'de görüntülendi.

İSLAM'I TAHRİF PROJESİNİN BAŞINDA

İslamiyet'i tahrif etmeyi amaçlayan ve "dinler arası diyalog", "çatı din" ve "Hz. Muhammed'siz İslam" gibi ihanet projelerinin yürütücüsü olan Fındık, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinin sahadaki en önemli sembollerinden biri.

Celal Fındık, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri Kategori'de yer alıyor. Hakkında Gümüşhane Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aranma kaydı bulunuyor.

FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinden olan Fındık, 2019'da Almanya'da kurulan Verband Für Gessellschaffihes Engagernent (VGE) isimli eğitim, gençlik çalışmaları, dinler arası diyalog amaçlı dernekte de aktif faaliyet gösteriyor. Fındık, bu kapsamda örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir firari terörist.

Fındık'ın yöneticisi olduğu 'House of One' adlı FETÖ projesinin temeli 21 Mayıs 2021'de yapılan törenle atıldı.

Alman Federal Hükümeti 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Kalan kısım ise örgüt mensuplarınca toplandı. Yaklaşık 50 milyon euroluk bir maliyetle yapılan 'House of One'ın inşası sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter de Tek Ev projesinin temel atma törenine video mesaj göndermişti.

House of One ile ilgili olan isimler arasında Berlin Marien Kilisesi Papazı Gregor Hohberg, İsrail vatandaşı haham Tovia Ben Chorin ve Forum Dialog Institute'den FETÖ firarisi Kadir Sancı var. Bu üç isim üç dini bir evde bir araya getirerek dinler arası diyalog ortamı oluşturmaya ve projeyi sürdürmeye çalışıyor.

AİHM'DE DURUŞMA İZLİYOR

Fındık son olarak geçtiğimiz haftalarda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davasının izleyicileri arasında yer alarak, örgütün Avrupa'daki üyelerine hukuki destek de sağlıyor.

BYLOCK YAZIŞMALARINDA ADI GEÇİYOR

Bank Asya'daki hesabında elebaşı Fetullah Gülen'in 2014'teki talimatı sonrası artış tespit edilen Celal Fındık, örgüt yöneticilerinin ByLock yazışmasında ismi geçen önemli isimlerden biri.

"Örgütsel tedbirler- Dijital materyallerin temizlenmesi ve tedbirler" başlıklı yazışma içeriğinde, yapılacak olası operasyonlara karşı operasyon listesinde yer alan şahısların tedbirli olmalarının istendiği ifade ediliyor. Fındık'ın ismi, işte bu tedbirli olması gereken kişiler arasında yer alıyor.

ÖRGÜTÜN ASIL HEDEFİ DİYANET

Celal Fındık'ın genel müdürlüğünü yaptığı Forum Dialog Institute, son dönemlerde Alman makamlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camilerin imamlarının casusluk yaptıkları iddiasıyla ihbar yağdırıyor.

Örgütün buradaki esas hedefi ise Almanya'da Diyanet'e bağlı camilerin kapatılarak her eyalete, Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı 'House of One' projesinin benzerini inşa etmek.

Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan ve FETÖ'nün dâhil edildiği 'House of One' adlı çok dinli projeye 28 Mayıs 2021 tarihinde tepki göstermişti.

Bakanlık açıklamasında "Proje üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder" denilmişti.

DANIŞMA MECLİSİ KURDULAR

Başka bir ByLock yazışma içeriğinde ise Fındık'ın üyesi olduğu derneklerle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Eyüp bey aradı. House Of One projesine bir vakıf kuruluyormuş. Onun için o vakfın bir danışma meclisi lazımmış. Şu an bizden teklif gitmediği için dışarıdan birisini teklif etmişler. Oradan Celal Fındık'ın teklifi, zaten Arhan Gardas bey oraya taşındığı için, acaba bu meclise teklif edebilir miyiz diye soruyorlar. Yarın House of One'da görüşme olacakmış. O zamana kadar söylemeleri gerekiyormuş."

AVRUPA'YA KARARGAH KURDULAR

FETÖ karanlık operasyonlarına merkez olarak başta Almanya ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerini seçti. Örgütün yöneticileri Avrupa'da kirli ilişkilerini rahatça sürdürüyor.

18 OCAK 2022: İHANET ŞEBEKESİNİN AVRUPA'DAKİ BEYNİ: ERCAN KARAKOYUNLU

18 KASIM 2022: FETÖ'NÜN KARANLIK ADAMI MUSTAFA KEMAL ŞİRİN STOCKHOLM'DE GÖRÜNTÜLENDİ



22 EYLÜL 2022: FETÖ'NÜN PROPAGANDA İMAMI CEVHERİ GÜVEN'İ ALMANYA'DA İNİNDE BULUNDU



10 EKİM 2022: KARLOV SUİKASTININ PLANLAYICISI OLAN FETÖ'CÜ ABDULLAH BOZKURT'U İSVEÇ'TE KILIK DEĞİŞTİRMİŞ HALDE SOBELENDİ



19 EKİM 2022: FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİSİ BÜLENT KENEŞ'İ İSVEÇ'TEKİ VİLLASININ ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ



25 EKİM 2022: FETÖ'NÜN TELEKULAK BEYNİ MURAT ÇETİNER'İ İSVEÇ'TE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPARKEN FOTOĞRAFLANDI

FETÖ'CÜ METİN ÇETİNER İSVEÇ'TE GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO İZLE

2 KASIM 2022: İHANETİN SÖZCÜSÜ LEVENT KENEZ'İ İSVEÇ'TEKİ İNİNDE KARA KARA DÜŞÜNÜRKEN BULDUK

ALMANYA'NIN ARDINDAN EN BÜYÜK FETÖ MERKEZİ: İSVEÇ

Başkan Erdoğan'ın adını açık açık verdiği FETÖ'cü Bülent Keneş'in yanı sıra İsveç'te birçok FETÖ ve PKK üyesi hain bulunuyor.

BÜLENT KENEŞ: Bu isimlerin başında Erdoğan'ın adını verdiği Bülent Keneş geliyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapan FETÖ'cü firari Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

Keneş geçtiğimiz günlerde saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.

VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi. Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.

MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI

Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı.

MUSTAFA KEMAL ŞİRİN: İsveç'te saklanan hainlerden bir diğeri de Mustafa Kemal Şirin. FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamı olarak görev yapan FETÖ'cü firari, halen örgütün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürütüyor. Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.

ÖRGÜTÜN İSVEÇ'TEKİ KİLİT İSMİ

İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.

Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKIYOR

FETÖ'nün karanlık imamı Şirin, Stockholm Skarholmen Bölgesi'nde görüntülendi. Skarholmen Stangholmsbacken Sokağı 50 nolu apartmanda 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bu adreste saklanıyor. Açık kaynaklarda fotoğrafına rastlanılamayan ve Türkiye'de yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde hakkında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunan firari imamın fotoğraf karelerine yansıyan görüntüsünde Şirin'in korku içinde tanınmamak için sürekli beyzbol şapkalı dolaşması ise dikkat çekti.

MURAT ÇETİNER: 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner de yine İsveç Stockholm'de saklanıyor. Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.

Fetullahçı firari teknik istihbaratçı Emniyet Müdürü Murat Çetiner, saklandığı ikametgâhından hafta sonu eşiyle birlikte gezmeye çıktıktan sonra, evlerinin yakın bölgesindeki gezi alanında görüntülendi. Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.

ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI

Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.

LEVENT KENEZ: FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerinin sözcüsü Levent Kenez de İsveç'te saklanan isimlerden biri. Türkiye'ye iade edilmekten korkan Kenez, genellikle geceleri dışarı çıkıyor.

Kenez, 4 yıl önce kurulan Türkiye aleyhine yaklaşık 12 bin haberle kara propaganda faaliyetlerini tam gaz sürdüren İsveç merkezli Nordic Araştırma ve İzleme Ağı 'Nordic Monitor' adlı İngilizce ve Türkçe yayın yapan merkezin 3 kurucusu arasında bulunuyor. Stockholm Runbyvagen 34 Uplands Vasby adresinde 29 Aralık 2018 tarihinde 802520-8896 kuruluş numarasıyla sözde kar amacı gütmeyen dernek statüsündeki kara propaganda merkezinin resmi kurucuları arasında Abdullah Bozkurt, Murat Çetiner ve Levent Kenez yer alıyor.

54 NUMARA KENEZ!

FETÖ firari imamı Abdullah Bozkurt ile Levent Kenez'in Türkiye'yi karalama faaliyetleri 5 Mart 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen FETÖ'nün medya ayağında yer alan BM Cenevre Ofisi'nde terör örgütü propagandası yapılmasına izin verilmişti. Abdullah Bozkurt'un talimatıyla kurulan sitede kara propagandasını sürdüren Kenez'i İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen sokağı 54 numarada görüntülendi.

GECELERİ DIŞARI ÇIKIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından iadesi istenenler arasında bulunan firari Levent Kenez'in korku dolu yaşamını da gözlemlendi. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, "Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız" şeklinde sert mesajlar veriyor. Gündüzleri çok nadir market alışverişi için evinden dışarı çıkan Kenez'in ağırlıklı olarak geceleri sigara içmek için sokağa çıkıyor.

ABDULLAH BOZKURT: Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt da, İsveç'in başkenti Stockholm'de saklanan firari hainlerden biri. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü.

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.

TOP SAKAL BIRAKMIŞ

Uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit edildi.

Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirlendi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor.

Neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülendi. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi.

6 YILDIR FİRARDA

Bylock kullanıcısı olan Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Eşi ve çocukları da 15 gün sonra firari Bozkurt'un peşinden gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Boydak'ın yürüttüğü 2017/98464 sayılı FETÖ soruşturmasından şüpheli olan Bozkurt hakkında, o dönem İstanbul 2. Sulh Ceza hakimi Nusret Alper Pazarcıkcı tarafından verilen yakalama kararı bulunuyor.

İŞTE İSVEÇ'TE SAKLANAN VE İADESİ İSTENEN DİĞER TERÖRİSTLER

HARUN TOKAK: FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

YILMAZ AYTEN: FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev alan Yılmaz Ayten, örgütün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'nda görev yapıyordu. 2017'de Kabil'de yapılan operasyon sonrası İsveç'e iltica talebi kabul edilen Ayten, apar topar bu ülkeye kaçtı.

PKK ÜYESİ TERÖRİSTLER





Mehmet Sıraç Bilgin





Aziz Turan (Abdülkadir Aygan)

Listenin en karanlık isimlerinden biri olan Aziz Turan, bir dönem JİTEM içerisinde de bulundu. Birçok faili meçhul cinayetle ilgili de bilgisi olan Turan, uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor.

Turan'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu da bilinmektedir.





Ragıp Zarakolu

Daha önce PKK/KCK davasından cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, 2010'lu yıllarda İsveç'e kaçtı. Zarakolu, 2008'de kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarfından düzenlenen bir toplantıya katılmış ve ardından hakkında "terör örgütünü meşrulaştırmak ve ayrıca PKK ile doğrudan bağlantılı olmak" suçuyla dava açılmıştı.





Halef Tak

Terörist eylemlere karışan ve Türkiye tarafından Interpol'e bildirilen Halef Tak, örgüt faaliyetlerine İsveç'te de devam ediyor. Daha önce bir süre Bulgaristan'da tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi gündeme gelen Tak, daha sonra yeniden İsveç'e dönmüştü.





Aysen Alhan