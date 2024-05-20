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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 13:54 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 13:54

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? Anayasa ne diyor?

Son dakika haberi! İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. İran lideri Ali Hamaney'in X medya platformundan Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımlandı. Reisi’ye rahmet dileyen Hamaney, İran halkına taziyede bulunarak ülkede 5 günlük genel yas ilan ettiğini duyurdu. Hamaney, "En fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlidir.” ifadelerini kullandı. Hamaney, seçime kadar Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in yürüteceğini bildirdi. Peki, Muhammed Muhbir kimdir? İşte Muhbir ile ilgili tüm detaylar…

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
İranda yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisinin yerine kim geçecek?
İran'da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek?

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