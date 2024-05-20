Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem İran’daki helikopter kazası ve Reisi’nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?





KABİNEDE ANA GÜNDEM İRAN



A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, kabine öncesi detayları paylaştı.



Kabinede ağırlık gündemin İran olacağını dile getiren Akkuş, "Bugünkü Kabine toplantısı ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacaktı ancak Türkiye'nin komşusu İran'da yaşananlar, Reisi'nin vefat etmiş olmuş artık kabine gündemindeki öncelikleri değiştirdi. Çünkü Reisi'den sonraki süreç, bu zamana kadar olan süreç, yerine gelebilecek isimlerle Orta Doğu politikası artık kabinenin ana gündem maddesini oluşturacak desek çok daha doğru olur" ifadelerini kullandı.



Ankara'da İran'da Reisi sonrası yeni yönetimle izleyeceği politikanın da konuşulaacağını dillendiren Akkuş, "Özellikle Türkiye, ABD- İran geriliminde uzun bir süre arada köprü olma vazifesi olmaya çalışmıştı. Son olarak İran'la İsrail gerildiğinde Türkiye bir kez daha devreye girmiş, hatta Türkiye'nin devreye girmesini isteyen de yine Amerika olmuştu. Türkiye İran için birçok defa arka planda çalışmalar yürüttü, desteğini iletti. Bundan sonra da yeni yapılanma sürecinde başta Orta Doğu için ve bölge halkının huzuru için Türkiye bu desteğini sürdürmeye devam edecek" dedi.