Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı. Kızılay Derneği Başkanı, helikopterin enkazının bulunmasının ardından kaza mahalline 40 dakikada ulaşıldığını ifade etti.

AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

"HELİKOPTERE SABOTAJ İHTİMAL DAHİLİNDE" TAKVİM, İran 'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Yeni Cumhurbaşkanının seçilmesi sürecine dikkati çeken Nezif, Anayasa'ya göre en fazla 50 gün içinde seçilmesi için Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini ifade etti.

Nezif, bunun gerçekleşmesinin de İran Lideri Ali Hamaney'in onayına bağlı olduğunu kaydetti.

YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK? İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Tahan Nezif de yaptığı açıklamada, İran Anayasası'na göre Cumhurbaşkanın görevlerini Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralması gerektiğini belirtti.

Haber ajansına göre; konvoyda 3 helikopter bulunuyordu. Diğer iki helikopter güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ İran haber ajansı, Reisi'nin Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR İran 'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

10:14 İran'da Mokhbar'ın himayesinde kuvvet komutanları olağanüstü bir toplantı düzenledi



Toplantıda yasama ve yargı organlarının başkanları Reisi'ye başsağlığı dileklerini sundu.

Dr. Mokhbar'ın yürütme organının görevlerini yerine getireceği söylerken, "Biz, verilen görevi yerine getirmede Rıza'nın kulu ve İran milletinin dostu Ayetullah Reisi'nin yolundan gideceğiz. Görevlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir ve İmam Hamaney ve İran'ın şerefli halkı emin olmalıdır ki, yolumuz popüler başkanın yoludur ve onun hizmeti durmayacak"

10:13 Lübnan'da üç günlük yas ilan edildi.

10:00 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

09:50 Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İran'a taziyelerini iletti.

09:40 Reisi ile son görüşen isimlerden birisi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hazreti Ayetullah Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ve diğer arkadaşlarının helikopter kazasında vefat ettiği acı haberi üzerine, İran halkına ağır kayıplar verildi. Bu üzücü günde dost ve kardeş İran milletine Cenab-ı Allah'tan sabır ve hoşgörü niyaz ediyorum, hayatta kalanlara başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin"

09:10 İran'da yarın parlamentonun halka açık oturumu olmayacak.

09:08 İran'da olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet kurulu toplandı.

09:00 Pakistan halka yas ilan etti.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İran cumhurbaşkanının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti ve şunları duyurdu:

Başkana ve arkadaşlarına duyulan saygının bir göstergesi olarak ve kardeş İran'la dayanışma amacıyla Pakistan bir günlük yas tutacak ve bayrağı yarıya indirilecek.

08:40 Belarus Dışişleri Bakanlığı, İran halkına taziyelerini ifade ederek, bunun sadece İran toplumu için değil, Belarus'un gerçek bir dostu için telafisi mümkün olmayan bir kayıp olduğunu duyurdu.