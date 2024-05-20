İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptığını duyurdu.
REİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin bulunduğunu açıkladı. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Kaza bölgesine giden A Haber ekibinden Mehmet Karataş, Reisi ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaştı.
Helikopterin 4 parçaya ayrıldığını ifade eden Karataş, "Görüyorsunuz. Helikopterin tamamını size gösterelim."
HELİKOPTERİN PARÇALARI BURADA
"Dünya televizyonlarında ilk görüntüleri şu an A Haber ekranlarında gösteriyoruz. Helikopterin parçaları burada. Her birisinin arasında en fazla 10-15 metre var, bu da ne kadar sert bir düşüş olduğunu gösteriyor." dedi.