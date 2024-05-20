İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı

Helikopterin 4 parçaya ayrıldığını ifade eden Karataş, "Görüyorsunuz. Helikopterin tamamını size gösterelim."

HELİKOPTERİN PARÇALARI BURADA

"Dünya televizyonlarında ilk görüntüleri şu an A Haber ekranlarında gösteriyoruz. Helikopterin parçaları burada. Her birisinin arasında en fazla 10-15 metre var, bu da ne kadar sert bir düşüş olduğunu gösteriyor." dedi.