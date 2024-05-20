İZLE I Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor! Akıncı kısa sürede kaza yerine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Temel Uçuş Özellikleri

40,000 feet uçuş irtifa

24 saat havada kalış süresi

Çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

Gelişmiş özellikleri şunlar

Tam otomatik seyir ve rota takibi

Dahili sensör fizyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği

Tam otomatik taksi ve park özelliği

Yarı otonom uçuş modları desteği

Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması

Çapraz yedekli yki sistemi

Özgün yedekli servo aktüatör birimleri

Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri

Teknik özellikler

Haberleşme menzili: çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)

kalkış ve iniş: pist (otomatik)

Max kalkış ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel irtifa: 40,000

Uçuş süresi: 24 saat

Faydalı yük taşıma kapasitesi: 1.350 kg

Kanat açıklığı: 20 mt.

Boy: 12.2 mt.

İtki tipi: 2x750 hp