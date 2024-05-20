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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 01:35 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 02:33

İZLE I Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor! Akıncı kısa sürede kaza yerine ulaştı

Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopteri araması için gönderdiği insansız hava aracı Akıncı İHA, İran hava sahasına girerek arama faaliyetlerinde bulunuyor. İşte o anlar...

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Temel Uçuş Özellikleri

40,000 feet uçuş irtifa
24 saat havada kalış süresi
Çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)
Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği
GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

Gelişmiş özellikleri şunlar

Tam otomatik seyir ve rota takibi
Dahili sensör fizyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği
Tam otomatik taksi ve park özelliği
Yarı otonom uçuş modları desteği
Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması
Çapraz yedekli yki sistemi
Özgün yedekli servo aktüatör birimleri
Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri

Teknik özellikler

Haberleşme menzili: çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)
kalkış ve iniş: pist (otomatik)
Max kalkış ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel irtifa: 40,000
Uçuş süresi: 24 saat
Faydalı yük taşıma kapasitesi: 1.350 kg
Kanat açıklığı: 20 mt.
Boy: 12.2 mt.
İtki tipi: 2x750 hp

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