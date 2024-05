Kaza yapan alkollü sürücü röportaj verdikten sonra bayıldı!

Eskişehir, çevreyolu Ankara istikametinde ilerleyen 09 AAE 258 plakalı spor arabanın sürücüsü H.A.S. (24), iddiasına göre, bir tırın arkasından çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra yolun orta şeridinde kaldı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Aracı ağır hasar almasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü H.A.S.'nin ise rahat tavırları şaşırttı. Polislerin çok az alkol kullandığını ve alkometreye üflemek istemediğini söyleyen sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye polis ekiplerince 21 bin 52 TL para cezası kesildi.

"Alkolden, kaybettim şu an tekrar geri alacaklar galiba"

Polisin işlemlerinin ardından İHA muhabirine kazanın nasıl olduğuna dair röportaj veren H.A.S., geçtiğimiz eylül ayında ehliyetini aldığını ve ikinci kez alkolden ehliyetinin alındığını belirtti. Kazayla ilgili H.A.S., "Uluönder Mahallesi'nden yola çıktım. 70-80'le ilerlerken bir tır arkamdan dokundu ve sağa doğru arabam ilerlemeye başladı. Arabam ilerlemeye başlayınca bir anda ben de dengeyi sağlayamadım. Ve araba dönmeye başladı. Kendi etraf Dönünce sağa vurunca da şöyle söyleyeyim, yastıklar açıldı. Yastıklar açınca yüzümü oraya doğru vurdum. Hani şu şekilde ehliyetimi, eylülün sonunda aldım. Daha önce alkolden, kaybettim. Şu an tekrar geri alacaklar galiba. Yapacak bir şey yok. İkinci kez kaybettim. Önceki de alkoldendi, yine alkolden. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinizden" dedi.

Verdiği röportaj sonrası otomobilinin tamponunu taşıyan H.A.S., aracı çekiciye bindirilirken ise bayıldı. Arkadaşlarının tuttuğu H.A.S., bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.