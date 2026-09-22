Fransa maçı öncesi kötü haber! A Milli Takım’da 4 isim antrenmana katılmadı

A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya karşılaşmaları öncesinde kamp çalışmalarına başladı.
Ay-yıldızlı ekipte kampın ilk gününde bazı futbolcuların sağlık durumları nedeniyle tedbir uygulanırken, sağlık ekibinin oyuncularla ilgili takip sürecini sürdürdüğü belirtildi.
Orkun Kökçü'nün hafif sakatlığı bulunuyor.
ORKUN KÖKÇÜ İLK ÇALIŞMADA YER ALMADI
Milli takımın önemli isimlerinden Orkun Kökçü, ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle kampın ilk antrenmanında dinlendirildi.
23 yaşındaki futbolcunun durumu, sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerin ardından takip edilecek.
ÜÇ FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ BAŞLADI
Orkun Kökçü'nün yanı sıra Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de hafif sakatlıklarının bulunduğu aktarıldı.
Üç futbolcunun tedavi programına başlanırken, milli takım sağlık ekibi oyuncuların antrenman durumlarını yakından izleyecek.