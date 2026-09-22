200 BİN AVROLUK DOLANDIRICILIK İDDİASI DOSYADA Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil ise ifadesinde müşterilere yalnızca uygulamanın kullanımını anlattığını savundu. Ketencigil, 2021 yılında Ümit Bolat ve Özden isimli iki çağrı merkezi çalışanının Arif Yaman adlı bir kişiyi 200 bin avro yatırmaya ikna ettiğini anlattı. Ketencigil'in beyanına göre Yaman, parasını çekmek istediği sırada kendisine kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırıldığını ve bu işlemlerin ardından hesabındaki paranın sıfırlandığını fark etti. Ketencigil, mağdur Yaman'a e-posta göndererek yaşananları bildirdiğini ve lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini söyledi.

MAĞDURLA ALAY ETTİLER: "APTAL OLMASAYDI" Dosyaya giren beyanlarda, mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından bazı şüphelilerin Yaman hakkında "aptal olmasaydı" ifadelerini kullandıkları ve mağdurla alay ettikleri ileri sürüldü. Ketencigil, mağdurun avukatıyla iletişime geçmesinin ardından Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Ketencigil ayrıca, "Özden" isimli kişinin evinin önüne kadar geldiğini kaydetti.

ŞİRKETİN KAĞIT ÜZERİNDEKİ PATRONU FARKLI, ASIL YÖNETİCİSİ FARKLI Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, ticaret sicili kayıtları ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin patronu ve imza yetkilisi olarak İlhami İçingir'in göründüğü belirtildi. Ancak dosyaya giren tespitlere göre şirketin asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu değerlendirildi. Ygal'ın ardından en yetkili isim olarak Maksym Verzılov'un öne çıktığı, Stass Ness ile Azerbaycanlı "Tural" isimli kişinin de patron düzeyinde yöneticiler olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiğinin belirlendiği kaydedildi. ŞİRKETLERDEKİ YÖNETİMDE İSRAİL BAĞLANTISI TESPİTİ Soruşturma kapsamında incelenen yapılanmanın İsrail bağlantısının tek bir isim veya şirketle sınırlı olmadığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetici olarak görev yaptığı belirlendi. Dosyadaki tespitlerde, yapılanmanın temel yönetim kademelerinde İsrail bağlantılı kişilerin bulunduğu kaydedildi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ UKRAYNA'DAN SATIN ALINDI Soruşturma kapsamında şebekenin İstanbul'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası ölçekte bir müşteri kitlesini hedef aldığı belirlendi. Dosyaya giren tespitlere göre, kurbanlara ait kişisel veriler Ukrayna merkezli şirketlerden para karşılığında temin edildi ve elde edilen bilgiler çağrı merkezi sistemlerine aktarıldı. Her çağrı merkezinin farklı ülkeleri hedef aldığı, çalışanların ise bildikleri dile göre hangi ülkeye yönelik arama yapacağının belirlendiği tespit edildi. Sülale boyu foreks ağına MİT darbesi: Kayınpeder-damat bağlantısı ortaya çıktı