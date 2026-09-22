RTÜK'TEN İLK AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda yaşanan olaya ilişkin medyanın sorumlu davranması gerektiğini belirterek, şiddet içerikli yayınlara yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

RTÜK, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." açıklamasını yaptı.

Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir."

Yayın ilkelerine uyulmaması durumunda atılacak adımları hatırlatan RTÜK, "Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerini kaydetti.