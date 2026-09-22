Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine silahlı saldırı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine silahlı saldırı düzenlendi. Manisa Valiliği 8 kişinin yaralandığını, saldırganın yakalandığını duyurdu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahsın açtığı ateş sonucu yaralananlar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
CANLI ANLATIM
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve yakalanan zanlının kimliği belirlendi.
Şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu öğrenildi.
2011 doğumlu saldırganın da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 9-C sınıfında eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı.
SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve gözaltına alınan zanlının, elinde silahla okulun önüne gidişi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Zanlının yürürken mermileri silaha yerleştirdiği belirlendi.
ALÇAK YAKALANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise önünde silahla ateş açan saldırganın kimliği tespit edildi.
Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa Valiliği, olayda 8 kişinin etkilendiğini duyurdu.
Manisa Valiliğinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır”
RTÜK'TEN İLK AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda yaşanan olaya ilişkin medyanın sorumlu davranması gerektiğini belirterek, şiddet içerikli yayınlara yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.
RTÜK, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." açıklamasını yaptı.
Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir."
Yayın ilkelerine uyulmaması durumunda atılacak adımları hatırlatan RTÜK, "Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerini kaydetti.
BÖYLE KAÇTI
Manisa'da okul yakınında silahla ateş açıldı, 4 öğrenci yaralandı. Okul bölgesinde ekipler harekete geçerken saldırganın tüfekle kaçtığı anlar ortaya çıktı.
RASTGELE ATEŞ
Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli zanlı, henüz bilinmeyen nedenle lisenin önünde yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
Kurşunların hedefi olan öğrencilerden yaralananların oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.”
ACI HABER
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz yaralandı." açıklamasını yaptı.
VELİLER OKULA GELİYOR
Manisa’da okula düzenlenen silahlı saldırının ardından veliler okula geldi.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gelen velileri, kolluk kuvvetleri sakinleştirmeye çalışıyor.
SALDIRGAN ARANIYOR
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında iki okula yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, yeni dönemin ilk günlerinde benzer olayın yaşanması dikkat çekti.
Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla polis ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçlerinin olay yerindeki çok yönlü incelemeleri sürüyor.
Öğrenci ve velilerin büyük korku yaşadığı olaya ilişkin yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.
POMPALI DEHŞET
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.
Yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre bir lise öğrencisi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı öğrenci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlı saldırganın yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.