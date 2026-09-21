Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ilişkin sermaye piyasası işlemlerinin daha 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gündemine geldiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Şubat 2025'te Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderdiği müzekkerede, Yarız'a ilişkin iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması istendi. Başsavcılık ayrıca hakkında tespit yapılan kişilere ilişkin raporların, diğer incelemelerin tamamlanması beklenmeden "ivedilikle" savcılığa gönderilmesini talep etti.

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ilişkin dikkat çeken bir belge ortaya çıktı.

Başsavcılık bununla da yetinmedi. SPK'nin araştırmalarında eylemi tespit edilen kişiler hakkında hazırlanacak raporların, diğer isimlerle ilgili incelemelerin tamamlanması beklenmeden kişi bazında "ivedilikle" savcılığa iletilmesi talep edildi.

Bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen müzekkereyle Yarız'a ilişkin iddiaların teknik olarak araştırılması istendi.

Soruşturma detayları (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BORSA İSTANBUL'DAKİ OLAĞAN DIŞI HAREKETLER İÇİN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/45336 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda meydana gelen olağan dışı hareketlerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık; ihbarları, sosyal medya paylaşımlarını ve basında yer alan bilgi ve değerlendirmeleri takibe alırken söz konusu iddiaların, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu SPK tarafından teknik olarak araştırılması amacıyla resmî süreci de başlattı.

İDDİALAR SPK'NİN TEKNİK İNCELEMESİNE TAŞINDI

26 Şubat 2025 tarihli müzekkere, Yarız hakkında o aşamada kesinleşmiş bir suç tespitinden ziyade Başsavcılığa ulaşan bilgiler ve piyasadaki hareketler üzerine SPK'den ayrıntılı teknik inceleme ve somut tespit talep edildiğini ortaya koyuyor.

Başsavcılık, SPK'den yalnızca genel bir değerlendirme istemedi. Müzekkerede yer verilen isimlerin ve bu kişilere atfedilen işlemlerin ayrı ayrı araştırılması, varsa daha önce hazırlanmış inceleme ve raporların savcılığa gönderilmesi istendi.

Yeni tespitlerin ise soruşturmanın sürüncemede kalmasına yol açmayacak şekilde gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.