Muhammet Yarız için SPK’ya 2025’te gönderilen müzekkere ortaya çıktı: Başsavcılık ivedi inceleme istedi
Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’a ilişkin 26 Şubat 2025 tarihli müzekkere ortaya çıktı. Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde SPK’ye gönderilen yazıda, Yarız hakkındaki iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması ve tespit edilen kişilerle ilgili raporların “ivedilikle” savcılığa iletilmesi istendi.
Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ilişkin dikkat çeken bir belge ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Şubat 2025'te Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderdiği müzekkerede, Yarız'a ilişkin iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması istendi. Başsavcılık ayrıca hakkında tespit yapılan kişilere ilişkin raporların, diğer incelemelerin tamamlanması beklenmeden "ivedilikle" savcılığa gönderilmesini talep etti.
Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ilişkin sermaye piyasası işlemlerinin daha 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gündemine geldiği ortaya çıktı.
Bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen müzekkereyle Yarız'a ilişkin iddiaların teknik olarak araştırılması istendi.
Başsavcılık bununla da yetinmedi. SPK'nin araştırmalarında eylemi tespit edilen kişiler hakkında hazırlanacak raporların, diğer isimlerle ilgili incelemelerin tamamlanması beklenmeden kişi bazında "ivedilikle" savcılığa iletilmesi talep edildi.
BORSA İSTANBUL'DAKİ OLAĞAN DIŞI HAREKETLER İÇİN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/45336 sayılı soruşturması kapsamında gönderilen yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda meydana gelen olağan dışı hareketlerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılık; ihbarları, sosyal medya paylaşımlarını ve basında yer alan bilgi ve değerlendirmeleri takibe alırken söz konusu iddiaların, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu SPK tarafından teknik olarak araştırılması amacıyla resmî süreci de başlattı.
İDDİALAR SPK'NİN TEKNİK İNCELEMESİNE TAŞINDI
26 Şubat 2025 tarihli müzekkere, Yarız hakkında o aşamada kesinleşmiş bir suç tespitinden ziyade Başsavcılığa ulaşan bilgiler ve piyasadaki hareketler üzerine SPK'den ayrıntılı teknik inceleme ve somut tespit talep edildiğini ortaya koyuyor.
Başsavcılık, SPK'den yalnızca genel bir değerlendirme istemedi. Müzekkerede yer verilen isimlerin ve bu kişilere atfedilen işlemlerin ayrı ayrı araştırılması, varsa daha önce hazırlanmış inceleme ve raporların savcılığa gönderilmesi istendi.
Yeni tespitlerin ise soruşturmanın sürüncemede kalmasına yol açmayacak şekilde gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.
MUHAMMET YARIZ'IN ADI MÜZEKKEREDE YER ALDI
Başsavcılığa ulaşan ihbarlar, sosyal medya paylaşımları ve medyada yer alan değerlendirmeler kapsamında Muhammet Yarız'ın adına müzekkerede açıkça yer verildi.
Yazıda, Yarız'ın Can2 Termik (CANTE) ve Vakıf Finans (VAKFN) hisselerinde işlem yasağı aldığı yönündeki bilgiler SPK'ye aktarılırken Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinde ise babası Celal Yarız hakkında işlem yasağı bulunduğu kaydedildi.
Başsavcılık ayrıca Muhammet Yarız'ın Katılımevim (KTLEV), Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Mopaş hisselerindeki işlemlerine yönelik manipülasyon iddialarını da SPK'nin incelemesine sundu.
Müzekkerede, söz konusu şirketler bakımından konsorsiyum liderinin İnfo Yatırım olduğu yönündeki bilgiye de yer verildi.
SPK'DEN ÜÇ KRİTİK TALEP
Başsavcılığın SPK'ye gönderdiği müzekkerede üç temel talep öne çıktı.
Belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılması, bu kişiler hakkında daha önce başlatılmış veya devam eden bir SPK incelemesi ya da tamamlanmış rapor bulunup bulunmadığının gecikmeksizin bildirilmesi istendi.
Ayrıca araştırma sonucunda eylemi tespit edilen kişiler hakkındaki raporların, diğer şahıslara ilişkin incelemelerin tamamlanması beklenmeden kişi bazında ivedilikle savcılığa gönderilmesi talep edildi.
Müzekkerenin dikkat çeken noktalarından biri de Başsavcılığın bütün inceleme sürecinin tamamlanmasını beklemek yerine, hakkında tespit tamamlanan her kişi yönünden hazırlanan raporun ayrı ayrı gönderilmesini istemesi oldu.
GÜRLEK'İN BAŞSAVCILIK DÖNEMİNDE SÜREÇ BAŞLATILDI
Belgenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise müzekkerenin, bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde gönderilmiş olması.
Başsavcılık, Borsa İstanbul'daki olağan dışı hareketlere ilişkin bilgi ve ihbarları yalnızca takip etmekle kalmadı; bunları sermaye piyasalarının düzenleyici ve denetleyici kurumu SPK'ye taşıyarak teknik inceleme sürecini de başlattı.
26 Şubat 2025 tarihli belge, bugün kamuoyunun gündeminde bulunan Muhammet Yarız'a ilişkin iddiaların 2025 yılında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gündeminde olduğunu ve konunun o tarihte resmî soruşturma ile kurumlar arası inceleme sürecine taşındığını gösteriyor.
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