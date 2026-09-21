Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Başkan Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslenecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerine hitap etmeye hazırlanıyor. BM kürsüsüne 16’ncı kez çıkacak olan Erdoğan’ın konuşmasında Gazze ve Filistin başta olmak üzere küresel gelişmelere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, 2005’ten bu yana BM kürsüsünde reform çağrısından “Dünya beşten büyüktür” mesajına, terörle mücadeleden Filistin ve Gazze’ye, Karadeniz Tahıl Koridoru’ndan iklim değişikliğine kadar pek çok başlığı dünya kamuoyunun gündemine taşıdı.
Türkiye'yi küresel diplomasinin merkez üssü haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle bir kez daha dünya liderlerine hitap etmeye hazırlanıyor.
Görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinin ardından 28 Eylül'deki oturumla tamamlanacak. BM'nin açıkladığı bu yılki tema, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" olarak belirlendi.
TARİHİ KONUŞMAYA ÇOK AZ KALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek.
ANA GÜNDEM GAZZE VE FİLİSTİN
BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek BM üyesi ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunması bekleniyor.
İKLİM ZİRVESİ'NDE DE KONUŞACAK
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.
2005'TEN BÜGÜNE ADIM ADIM KÜRESEL DİPLOMASİ LİDERLİĞİ
BM kürsüsünü küresel sistemin aksaklıklarını yüzlerine haykırma platformuna dönüştüren Başkan Erdoğan'ın bugüne kadarki tarihi konuşmaları adım adım şöyle şekillendi.
2005 / BM 60. Genel Kurulu: BM Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, "Daha demokratik ve şeffaf, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır" diyerek tarihi reform çağrısının ilk meşalesini yaktı.
2007 / BM 62. Genel Kurulu: Konuşmasında öne çıkan ana gündem maddesi küresel terörle mücadele oldu.
2009 / BM 64. Genel Kurulu: Dünya düzenindeki tıkanıklıklara işaret ederek BM'nin yapısında köklü bir reforma gidilmesi gerektiğine dikkati çekti.
2011 / BM 66. Genel Kurulu: Suriye, Libya, Somali ve Filistin'e ilişkin kritik mesajlar verdi. Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan topraklarının haksız işgalinin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.
2014 / BM 69. Genel Kurulu: Halkın iradesiyle seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak BM kürsüsündeki ilk konuşmasını yaptı.
2016 / BM 71. Genel Kurulu: Tescilli "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle BM'nin reform ihtiyacını tüm dünyaya ilan etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından uluslararası topluma FETÖ'ye karşı önlem çağrısında bulundu ve terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
2017 / BM 72. Genel Kurulu: Bölgesel krizlerin odağındaki Suriye meselesi ve terörle mücadele mesajları konuşmasında öne çıktı.
2018 / BM 73. Genel Kurulu: Küresel sistemin adaletsizliğini gözler önüne sererek BM Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya büründüğünü belirtti.
2019 / BM 74. Genel Kurulu: Düzensiz göç sorununu tüm dünyayı sarsan "Aylan bebek" örneğiyle anlattı. Elindeki Filistin haritasındaki tarihsel değişimi gösteren görselle İsrail işgaline ve Filistin sorununa dikkat çekti.
2020 / BM 75. Genel Kurulu: Pandemi döneminde video konferans yoluyla katıldığı kurulda, BM'nin yapısına yönelik eleştirilerini yineledi ve salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.
2021 / BM 76. Genel Kurulu: Gelecek nesilleri tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleye vurgu yaptı.
2022 / BM 77. Genel Kurulu: Dünyayı gıda krizinden kurtaran Karadeniz Tahıl Koridoru'nu ve Türkiye'nin bu süreçteki örnek diplomasi çalışmalarını anlattı.
2023 / BM 78. Genel Kurulu: Kıbrıs Türkünün hakkını savunarak uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımaya çağırdı.
2024 / BM 79. Genel Kurulu: Siyonist İsrail'in masum insanlara yönelik saldırılarına karşı uluslararası topluma dur deme çağrısında bulundu.
2025 / BM 80. Genel Kurulu: Konuşmasının büyük bölümünü Gazze'de gözler önünde devam eden soykırıma ayırarak insanlığın sesi oldu.