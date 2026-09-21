Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Başkan Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu 'na 16'ncı kez hitap edecek.

Görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinin ardından 28 Eylül'deki oturumla tamamlanacak. BM'nin açıkladığı bu yılki tema, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" olarak belirlendi.

Türkiye'yi küresel diplomasinin merkez üssü haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle bir kez daha dünya liderlerine hitap etmeye hazırlanıyor.

ANA GÜNDEM GAZZE VE FİLİSTİN

BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek BM üyesi ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunması bekleniyor.

İKLİM ZİRVESİ'NDE DE KONUŞACAK

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.