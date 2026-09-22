CHP 4 AYDA KABUK DEĞİŞTİRDİ

2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süresi boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı. İl ve ilçe örgütleri baştan aşağı yenilenirken, adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı. 10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak.

Büyük kurultayla birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.