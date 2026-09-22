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CHP’de kongre süreci başladı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığına 81 il başkanından destek hazırlığı

CHP’de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla başladı. İl ve ilçe seçimlerinin 14 Şubat 2027’de tamamlanmasının ardından büyük kurultayın 2027 ilkbaharında yapılması öngörülüyor.

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CHP’de kongre süreci başladı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığına 81 il başkanından destek hazırlığı

CHP'de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Ardından Parti Meclisi'nde büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kurultayın 2027 yılının ilkbaharında yapılması öngörülüyor.

CHP’de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)CHP’de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgilere göre, 81 il başkanının kurultayda ortak iradeyle Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor.

Atılacak adımlar konusunda istişarelerin şimdiden başladığı bildirilirken, il başkanlarının kurultaydan hemen önce ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

CHP’de kongre süreci başladı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığına 81 il başkanından destek hazırlığı-3

"CİDDİ BİR RAKİP ÇIKMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada herhangi bir alternatifi olamayacağını dile getiren partili kaynaklar, "Kemal Bey'in karşısına ciddi bir rakip çıkmasını öngörmüyoruz. İl başkanları arasında kendisinin genel başkanlığına yönelik herhangi bir muhalif görüş bulunmuyor. Kurultayda muhtemelen il başkanlarının firesiz tam desteğini görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP’de kongre süreci başladı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığına 81 il başkanından destek hazırlığı-4

CHP 4 AYDA KABUK DEĞİŞTİRDİ

2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süresi boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı. İl ve ilçe örgütleri baştan aşağı yenilenirken, adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı. 10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak.

Büyük kurultayla birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.

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