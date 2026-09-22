Tazminat hesabı değişiyor! Ocak ayında çalışanların kıdem ve ihbar ödemeleri artacak
Çalışanlara işten ayrılırken ödenen kıdem ve ihbar tazminatında tutarlar yeni yılla birlikte artacak. Ocak zammıyla artacak maaşlar tazminatı yükseltirken, memur maaş katsayısındaki değişim de kıdem tavanına yansıyacak. Yeni tavan enflasyon tahminlerine göre 79 bin-80 bin lira seviyesine çıkacak.
Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında hesaplamalar yeni yılla birlikte değişecek. Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkanını sunan tazminatta ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. İşte detayları...
Kıdem tazminatını kimler alıyor?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlara iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa ödeniyor.
Hesaplama nasıl yapılıyor?
Çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor.
Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor.
Ne kadar artacak?
1 Ocak tarihi itibarıyla asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları artacak. Zamlanacak maaşlarla birlikte kıdem tazminatı da yükselecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarını yukarıya çekecek. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 33 bin 30 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 32 bin 779 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar ocakta artacak.
Örneğin; asgari ücrette OVP'deki 2026 enflasyon tahmini olan yüzde 28.4 artış yapılsa en düşük kıdem tazminatı yıllık 42 bin 410 lira 52 kuruşa çıkacak.
Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 42 bin 88 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 30 artırılması halinde de en düşük tazminat 42 bin 939 liraya (damga vergisi kesilmiş olarak 42 bin 613 liraya) yükselecek.
İhbar tazminatında nasıl değişecek?
İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta;
1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek.
Örneğin; asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 12 bin 985 liradan ocak zammı yüzde 28.4 olursa 16 bin 673 liraya, yüzde 30 olursa 16 bin 880 lira seviyesine yükselecek.
Memur zammı ne getirecek?
Bir artış da kıdem tazminatı tavanında olacak. Memur maaş katsayısındaki artış ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. Mevcut tavan 73 bin 729 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 73 bin 170 ödeme yapılıyor. Memur zammı tahminlerine göre yeni tavanın 78 bin 891-80 bin 166 lira aralığına çıkması bekleniyor.