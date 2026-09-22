Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

COP31 TANITIMI

Aynı şekilde Times Meydanı'ndaki dev LED ekranlara yansıtılan ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin mesajlar ilgi çekti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, "COP31 Türkiye: Dünyanın geleceği Türkiye'de", "190'dan fazla ülke, ortak evimiz Dünya için 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir araya gelecek" ve "Dünyanın iklim için bir araya geleceği yer: Türkiye" gibi mesajlara yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görselleri de "Tarihin nefes aldığı yer" mesajıyla meydana yansıtıldı.

BAKAN KURUM, TİMES MEYDANI'NDAKİ ETKİNLİĞİ İZLEDİ

Öte yandan diplomatik temaslarının yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Times Meydanı'nda düzenlenen etkinliği yerinde izledi.