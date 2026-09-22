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Times Meydanı'nda "Dünya 5'ten büyüktür" yankısı: Başkan Erdoğan'ın sözleri dev ekranlarda

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel adalet, barış ve iklim vizyonuna ilişkin tarihi mesajları, kentin simge noktası Times Meydanı’ndaki dev ekranlarda ve mobil LED araçlarda gösterildi. Başkan Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" vurgusunun yanı sıra Türkiye’nin COP31 iklim vizyonu ile İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri New Yorklularla buluşturuldu. Etkinlik, Türkiye’nin yumuşak güç kapasitesini ve küresel mesajlarını uluslararası kamuoyuna doğrudan ulaştırdı.

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Times Meydanı'nda "Dünya 5'ten büyüktür" yankısı: Başkan Erdoğan'ın sözleri dev ekranlarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembollerinden Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Başkan Erdoğan, ʺ100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleriʺ etkinliğine katılarak konuşma yaptı.Başkan Erdoğan, ʺ100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleriʺ etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin COP31 hazırlıkları New York'ta tanıtıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Türkiye'nin COP31 hazırlıkları New York'ta tanıtıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Başkan Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Times Meydanı'nda "Dünya 5'ten büyüktür" yankısı: Başkan Erdoğan'ın sözleri dev ekranlarda-3

Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

Times Meydanı'nda "Dünya 5'ten büyüktür" yankısı: Başkan Erdoğan'ın sözleri dev ekranlarda-4

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

COP31 TANITIMI
Aynı şekilde Times Meydanı'ndaki dev LED ekranlara yansıtılan ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin mesajlar ilgi çekti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, "COP31 Türkiye: Dünyanın geleceği Türkiye'de", "190'dan fazla ülke, ortak evimiz Dünya için 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir araya gelecek" ve "Dünyanın iklim için bir araya geleceği yer: Türkiye" gibi mesajlara yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görselleri de "Tarihin nefes aldığı yer" mesajıyla meydana yansıtıldı.

Times Meydanı'nda "Dünya 5'ten büyüktür" yankısı: Başkan Erdoğan'ın sözleri dev ekranlarda-5

BAKAN KURUM, TİMES MEYDANI'NDAKİ ETKİNLİĞİ İZLEDİ
Öte yandan diplomatik temaslarının yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Times Meydanı'nda düzenlenen etkinliği yerinde izledi.

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