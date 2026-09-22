Trabzonspor’da Muhammed Salah tarih yazıyor! 7 golle son 9 sezonun en golcü başlangıcına imza attı
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçındaki hat-trick ile ligde 7 gole ulaştı. Mısırlı futbolcu, Burak Yılmaz’ın ardından bordo-mavili takımda son 9 sezonun en golcü başlangıcını yaptı.
Trabzonspor'da Galatasaray maçında yaptığı hat-trick ile ligdeki 7. golüne ulaşan Muhammed Salah, Burak Yılmaz'ın ardından bordo-mavili takımda son 9 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu. Salah performansıyla Trabzonspor'un skor yükünü çekiyor.
SALAH GOLLERİYLE TARİH YAZIYOR
Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, performansıyla lige damga vurdu. Galatasaray maçında yaptığı hat-trick ile ligin 6. haftası sonunda 7. golünü kaydeden Mısırlı yıldız, bordo-mavili ekipte son 9 sezonun en golcü başlangıcına imza attı. Kasımpaşa maçını boş geçen Salah, Başakşehir maçında 2 gol atmış, 2-1 kaybedilen Amed maçında da takımının tek golünü atan isim olmuştu. 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, ligin ilk 5 haftasında 4 gole ulaştı.
Galatasaray maçında da üç gol kaydeden yıldız isim, 2017-18 sezonunda ilk 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra aynı başarıyı gösteren ilk isim oldu. Bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 54'ünü atan Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega, Onuachu gibi isimleri geride bıraktı.
LIVERPOOL TARAFTARLARI İSYANDA
Liverpool taraftarları, Muhammed Salah'ın 6 maçta 7 gole ulaşmasının ardından yaptıkları yorumlarda oyuncu ile yeni kontrat imzalamayan yönetimi eleştirdi. Bazı paylaşımlarda, "Bize Salah'ın hızını kaybettiği konusunda yalan söylediler. Bu sezon Liverpool'un sağ kanat oyuncusu olmalıydı" yorumları yapıldı.
Bir başka paylaşımda ise "Koşamadığını söylediler. Uyumaya geldiğini söylediler. Para kazanmaya geldiğini söylediler. Muhammed Salah 7 gole ulaştı" ifadeleri kullanıldı.