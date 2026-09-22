Trabzonspor'da Galatasaray maçında yaptığı hat-trick ile ligdeki 7. golüne ulaşan Muhammed Salah, Burak Yılmaz'ın ardından bordo-mavili takımda son 9 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu. Salah performansıyla Trabzonspor'un skor yükünü çekiyor.

SALAH GOLLERİYLE TARİH YAZIYOR Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, performansıyla lige damga vurdu. Galatasaray maçında yaptığı hat-trick ile ligin 6. haftası sonunda 7. golünü kaydeden Mısırlı yıldız, bordo-mavili ekipte son 9 sezonun en golcü başlangıcına imza attı. Kasımpaşa maçını boş geçen Salah, Başakşehir maçında 2 gol atmış, 2-1 kaybedilen Amed maçında da takımının tek golünü atan isim olmuştu. 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, ligin ilk 5 haftasında 4 gole ulaştı. Galatasaray maçında da üç gol kaydeden yıldız isim, 2017-18 sezonunda ilk 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra aynı başarıyı gösteren ilk isim oldu. Bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 54'ünü atan Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega, Onuachu gibi isimleri geride bıraktı.