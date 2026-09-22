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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde çelişkili ifadeler ortaya çıktı: 9 dakikalık gecikmeye "1 dakika" kılıfı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan FETÖ iltisaklı eski savcılar Necip Doğan ve Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı. Acil durum müdahalesindeki 9 dakikalık kritik gecikmeyi tutanaklara "1 dakika" olarak geçiren dönemin iki yargı mensubunun savcılık sorgusunda birbirlerini yalanlaması, olaydaki sahte tutanak şüphesini daha da derinleştirdi.

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde çelişkili ifadeler ortaya çıktı: 9 dakikalık gecikmeye "1 dakika" kılıfı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı.

İFADELER ÇELİŞTİ

FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde eski başsavcı cezaevi savcısını yalanladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde eski başsavcı cezaevi savcısını yalanladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

1 DAKİKALIK MÜDAHALE YALANI

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden "1 dakika" olarak geçirildiği soruldu.

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü.

Doğan, "Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir" savunmasını yaptı. Ayrıca olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini fakat bu talimatın yerine getirilmediğini iddia etti.

Necip Doğan (solda) Ali İşgören (sağda)Necip Doğan (solda) Ali İşgören (sağda)

Soruşturmayı bizzat yürüten dönemin Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan'ın iddialarını yalanladı.

BAŞSAVCI YALANLADI

Doğan'ın düzenlediği hatalı görüntü inceleme tutanağından haberi olmadığını savunan İşgören, "Bu tutanağı ilk defa duyuyorum" dedi.

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Ambulansın olay yerine 13 dakikada gelmesini makul bulduğunu söyleyen İşgören, Doğan ile ilişkisinin geçmişteki görevlendirmelerden ibaret olduğunu ve 13 yıldır görüşmediklerini öne sürdü.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde çelişkili ifadeler ortaya çıktı: 9 dakikalık gecikmeye "1 dakika" kılıfı-4

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun adliyeye girdiği anlarda görüntüsünü çeken dönemin Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke dün adliyeye sevk edildi.

Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha önce de 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen o dönemde görev yapan iki eski savcı tutuklanmıştı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

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