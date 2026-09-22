İFADELER ÇELİŞTİ

FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde eski başsavcı cezaevi savcısını yalanladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

1 DAKİKALIK MÜDAHALE YALANI



Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden "1 dakika" olarak geçirildiği soruldu.

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü.