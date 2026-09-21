UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu heyecanı 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada lig aşaması 17 Kasım'da tamamlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu heyecanı 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada lig aşaması 17 Kasım'da tamamlanacak.
TÜRKİYE İLK KEZ A LİGİ'NDE
A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi'nde mücadele edecek.
A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye; Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk maçı 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak.
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
Lig aşamasının ardından çeyrek final ile yükselme ve düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.
UEFA'nın planlamasına göre final turnuvası ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.
DEV MAÇLAR TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen milli takımları da karşı karşıya gelecek.
ATV, A Spor ve A Haber ekranlarından yayınlanacak maçlar şöyle: