Ziraat Türkiye Kupası | Aliağa Futbol A.Ş - Samsunspor: 2-6 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Aliağa Futbol A.Ş. ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 6-2'lik skorla konuk takım oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :14 Ocak 2026 , 06:59 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2026 , 15:27
Ziraat Türkiye Kupası | Aliağa Futbol A.Ş - Samsunspor: 2-6 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Aliağa Futbol A.Ş.'yi 6-2 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisinin gollerini Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahsin Bülbül ve Polat Yardır kaydetti.

Ev sahibinde ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet'in golleri yeterli olmadı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken bir sonraki maçında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

1 puanda kalan Aliağa Futbol A.Ş. ise Konyaspor'a konuk olacak.

GOLLER

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-1 | Marius Mouandilmadji

Gol: Mouandilmadji - Aliağa FK 0-1 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-2 | Yalçın Kayan

GOL | Aliağa FK 0-2 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-2 | Burak Süleyman

GOL | Aliağa FK 1-2 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-3 | Celil Yüksel

GOL | Aliağa FK 1-3 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-4 | Tahsin Bülbül

GOL | Aliağa FK 1-4 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-5 | Yalçın Kayan

GOL | Aliağa FK 1-5 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-6 | Polat Yardır

Gol: Polat Yaldır | Aliağa FK 1-6 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 2-6 | Malik Karaahmet

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Celil Yüksel, savunma arkasına sarkan Mouandilmadji'ye pasını gönderdi. Mouandilmadji kaleciyi geçip boş kaleye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada Jarju'nun sağ kanattan ceza alanına yerden çevirdiği topu Yalçın Kayan kontrol etti. Yalçın'ın dönerek sağ ayağıyla kalenin sol alt köşesine yaptığı vuruşta kaleci Kubilay'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlara gitti. 0-2

25. dakikada hakem Melih Aldemir, olası kırmızı kart pozisyonunu incelemek üzere VAR monitörüne gitti. İncelemenin ardından Mustafa Saymak'ın Mouandilmadji'ye yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart iptal edilerek doğrudan kırmızı kart gösterildi.

35. dakikada Burak Süleyman'ın ceza alanına gönderdiği pasta Tahir karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top sağ direkten döndü ve seken topu Burak tamamladı. Kaleci Posiadala'nın müdahalesine rağmen ağlara giden top için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 1-2

38. dakikada üçüncü bölgede topla buluşan Celil, sağ ayağıyla uzak mesafeden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Kubilay'ın müdahale edemediği şutta top ağlara gitti. 1-3

40. dakikada Celil Yüksel'in pasında Mouandilmandji topun üzerinden atlayarak Tahsin'e alan açtı. Yay çevresinde topla buluşan Tahsin, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta topu kalenin sağına gönderdi. 1-4

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

14 OCAK ÇARŞAMBA

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

İdefix
DR
