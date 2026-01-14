Ziraat Türkiye Kupası | Aliağa Futbol A.Ş - Samsunspor: 2-6 | MAÇ SONUCU

Samsunspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken bir sonraki maçında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

Ev sahibinde ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet'in golleri yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Celil Yüksel, savunma arkasına sarkan Mouandilmadji'ye pasını gönderdi. Mouandilmadji kaleciyi geçip boş kaleye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada Jarju'nun sağ kanattan ceza alanına yerden çevirdiği topu Yalçın Kayan kontrol etti. Yalçın'ın dönerek sağ ayağıyla kalenin sol alt köşesine yaptığı vuruşta kaleci Kubilay'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlara gitti. 0-2

25. dakikada hakem Melih Aldemir, olası kırmızı kart pozisyonunu incelemek üzere VAR monitörüne gitti. İncelemenin ardından Mustafa Saymak'ın Mouandilmadji'ye yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart iptal edilerek doğrudan kırmızı kart gösterildi.

35. dakikada Burak Süleyman'ın ceza alanına gönderdiği pasta Tahir karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top sağ direkten döndü ve seken topu Burak tamamladı. Kaleci Posiadala'nın müdahalesine rağmen ağlara giden top için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 1-2

38. dakikada üçüncü bölgede topla buluşan Celil, sağ ayağıyla uzak mesafeden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Kubilay'ın müdahale edemediği şutta top ağlara gitti. 1-3

40. dakikada Celil Yüksel'in pasında Mouandilmandji topun üzerinden atlayarak Tahsin'e alan açtı. Yay çevresinde topla buluşan Tahsin, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta topu kalenin sağına gönderdi. 1-4