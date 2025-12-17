PODCAST CANLI YAYIN
Rizespor - Gaziantep FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasında iki Süper Lig takımı Rizespor ve Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Tarafların tek hedefi kazanarak turnuvaya merhaba demek ve 3 puanı hanesine yazdırabilmek. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

17 Aralık 2025
Rizespor - Gaziantep FK | CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİ

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU

İLK 11'LER

Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Khusniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhammed Buljubasic, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Qazim Laci, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Juninho Bacuna, Christopher Lungoyi, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Alexandru Maxim, Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

