Rizespor - Gaziantep FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Grup aşamasında iki Süper Lig takımı Rizespor ve Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Tarafların tek hedefi kazanarak turnuvaya merhaba demek ve 3 puanı hanesine yazdırabilmek.
A Spor'dan yayınlanan zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN GOLLERİ
GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU
İLK 11'LER
Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Khusniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhammed Buljubasic, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Qazim Laci, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Juninho Bacuna, Christopher Lungoyi, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Alexandru Maxim, Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues