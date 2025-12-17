Karadeniz’de gol yağmuru! Rizespor - Gaziantep FK: 5-2 | MAÇ SONUCU

Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Mücadele adeta golle başladı. Altin Zeqiri'nin asisti sonrası Halil Dervişoğlu 2. dakikada ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 20'de ise farkı ikiye çıkardı. Deian Sorescu, konuk takım adına 38. dakikada fileleri sarstı. İlk devre 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda da gollerine devam eden Halil, 60. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Emrecan Bulut, 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkın 3'e çıkmasını sağladı. 71'de ise Halil Dervişoğlu yeniden sahneye çıkarak tabelayı 5-1'e taşıdı. Son sözü 90'da Semih Güler söyledi. Maç 5-2 bitti.
Karadeniz temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise evine eli boş döndü.
Rizespor bir sonraki maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Rizespor Gaziantep FK'yı farklı yendi (İHA)
MAÇIN GOLLERİ
Halil Dervişoğlu şov yaptı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
37. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1
60. dakikasında VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Burak Bozan topu uzaklaştırdı. Ancak penaltı vuruşunda Gaziantep FK'lı oyuncuların ceza sahasına erken girdiğini değerlendiren Kolay penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
64. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emrecan Bulut'un şutunda top ağlara gitti. 4-1
70. dakika sağ kanattan gelişen Taha'nın pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-1
90+1. dakikada kaleci Erdem Canpolat'un çeldiği topla buluşan Sehim Güler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2