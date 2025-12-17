Karadeniz’de gol yağmuru! Rizespor - Gaziantep FK: 5-2 | MAÇ SONUCU

Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Mücadele adeta golle başladı. Altin Zeqiri'nin asisti sonrası Halil Dervişoğlu 2. dakikada ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 20'de ise farkı ikiye çıkardı. Deian Sorescu, konuk takım adına 38. dakikada fileleri sarstı. İlk devre 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda da gollerine devam eden Halil, 60. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Emrecan Bulut, 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkın 3'e çıkmasını sağladı. 71'de ise Halil Dervişoğlu yeniden sahneye çıkarak tabelayı 5-1'e taşıdı. Son sözü 90'da Semih Güler söyledi. Maç 5-2 bitti.

Karadeniz temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise evine eli boş döndü.

Rizespor bir sonraki maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.