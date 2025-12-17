SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Karadeniz'de gol yağmuru! Rizespor - Gaziantep FK: 5-2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Rize'de devam etti. Rizespor ile Gaziantep FK, Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini Halil Dervişoğlu'nun 4 gol attığı maçta 5-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2025 , 20:01
Karadeniz’de gol yağmuru! Rizespor - Gaziantep FK: 5-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Mücadele adeta golle başladı. Altin Zeqiri'nin asisti sonrası Halil Dervişoğlu 2. dakikada ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 20'de ise farkı ikiye çıkardı. Deian Sorescu, konuk takım adına 38. dakikada fileleri sarstı. İlk devre 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda da gollerine devam eden Halil, 60. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Emrecan Bulut, 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkın 3'e çıkmasını sağladı. 71'de ise Halil Dervişoğlu yeniden sahneye çıkarak tabelayı 5-1'e taşıdı. Son sözü 90'da Semih Güler söyledi. Maç 5-2 bitti.

Karadeniz temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise evine eli boş döndü.

Rizespor bir sonraki maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Rizespor Gaziantep FK'yı farklı yendi (İHA)Rizespor Gaziantep FK'yı farklı yendi (İHA)

MAÇIN GOLLERİ

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU

GOL: Çaykur Rizespor 1 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 2 - 0 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU

GOL: Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 2 - 1 GAZİANTEP FK | DEİAN SORESCU

GOL: Çaykur Rizespor 2 - 1 Gaziantep FK | Deian Sorescu

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 3 - 1 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU

HATTRİCK: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 4 - 1 GAZİANTEP FK | EMRECAN BULUT

GOL: Çaykur Rizespor 4 - 1 Gaziantep FK | Emrecan Bulut

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 5 - 1 GAZİANTEP FK | HALİL DERVİŞOĞLU

GOL: Çaykur Rizespor 5 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

GOL: ÇAYKUR RİZESPOR 5 - 2 GAZİANTEP FK | SEMİH GÜLER

GOL: Çaykur Rizespor 5 - 2 Gaziantep FK | Semih Güler

Halil Dervişoğlu şov yaptı (AA)Halil Dervişoğlu şov yaptı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1

60. dakikasında VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Burak Bozan topu uzaklaştırdı. Ancak penaltı vuruşunda Gaziantep FK'lı oyuncuların ceza sahasına erken girdiğini değerlendiren Kolay penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

64. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emrecan Bulut'un şutunda top ağlara gitti. 4-1

70. dakika sağ kanattan gelişen Taha'nın pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-1

90+1. dakikada kaleci Erdem Canpolat'un çeldiği topla buluşan Sehim Güler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye’de rapor süreci! Grup başkanvekilleri bir araya geldi: MHP’den müşterek rapor çıkışı | Komisyonun süresi uzuyor mu?
Şişli’de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Borsa İstanbul
Trabzonspor’un Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
CHP’de paralel genel merkez ve aday ofisi krizi! Özgür Özel ipleri Silivri’ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar yeniden ifade verdi
Atletico Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının terminalde evsiz emekli yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! Mahrem yazışmaları...
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası hazırlığa başladı: İstanbul’da su kesintisi yolda!
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
Trump’a alkolik JD Vance’e siyasi bukalemun dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES’i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Nur Köşker’den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy’un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layik görülen isimler
FETÖ’nün 17-25 Aralık 2023’te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!