Trabzonspor'dan Yusuf Sarı harekatı! Transferde resmi süreç başlıyor

Teknik direktör Fatih Tekke'nin yurt içi transferine sıcak baktığı ve "Olabilir" ifadeleriyle yeşil ışık yaktığı belirtildi. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birinin, 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı olduğu kaydedildi.

Yusuf Sarı (AA) BAŞAKŞEHİR İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.