Trabzonspor'dan Yusuf Sarı harekatı! Transferde resmi süreç başlıyor
Trabzonspor yönetimi, ara transfer dönemi öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken eski oyuncusu Yusuf Sarı’yı yeniden gündemine aldı. Bordo-mavililerin, devre arasında RAMS Başakşehir ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin yurt içi transferine sıcak baktığı ve "Olabilir" ifadeleriyle yeşil ışık yaktığı belirtildi. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birinin, 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı olduğu kaydedildi.
BAŞAKŞEHİR İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun RAMS Başakşehir ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Yusuf Sarı, Trabzonspor formasıyla daha önce çıktığı 69 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Teknik heyetin, alternatifli ve geniş bir kadro kurmak adına tecrübeli futbolcuyu yeniden takımda görmek istediği ifade ediliyor.
BU SEZONKİ KATKISI
Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta toplam 637 dakika süre alan Yusuf Sarı, RAMS Başakşehir formasıyla 2 asistlik performans ortaya koydu. Bordo-mavili yönetimin, devre arasında transfer için resmi temaslara başlaması bekleniyor.