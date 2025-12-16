Trabzonspor’da rota yeniden Boga





NICE'TE CİDDİ SIKINTI YAŞIYOR



Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi. Bu çerçevede, adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor. Fransız ekibi Nice'te ciddi sıkıntılar yaşayan ve Fransız basınına göre, "Ara transfer döneminde ayrılması gündemde olan" oyuncu için Trabzonspor'un bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Tekke sezon başında yaptığı açıklamada bu oyuncuyu istediğini belirtilmişti.