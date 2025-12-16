Trabzonspor’da rota yeniden Boga
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transfer döneminde bire birde etkili, hücumda üretken, skora doğrudan katkı verebilen ve iki yönlü oynayabilen bir kanat oyuncusu istiyor. Nice’te zor günler geçiren Boga için bordo-mavililer yeniden harekete geçebilir. İşte detaylar…
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Bordo-mavili ekipte teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli bölgeler netleşirken, transferde 'hemen katkı' kriteri öne çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebiyle kadroya bir sol kanat, bir stoper ve bir bek takviyesi yapılması planlanıyor. Karadeniz devinde, ara transferde uzun vadeli yatırım hamlelerinden çok, direkt forma rekabetine girecek ve süre alabilecek isimlere yönelmeyi hedefliyor. Yönetim ile teknik ekip arasında yapılan değerlendirmelerde, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelerde 'net katkı' verecek oyuncu profilinin altı çizildi.
NICE'TE CİDDİ SIKINTI YAŞIYOR
Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi. Bu çerçevede, adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor. Fransız ekibi Nice'te ciddi sıkıntılar yaşayan ve Fransız basınına göre, "Ara transfer döneminde ayrılması gündemde olan" oyuncu için Trabzonspor'un bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Tekke sezon başında yaptığı açıklamada bu oyuncuyu istediğini belirtilmişti.