Aman Adanalı yaman Adanalı

Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı Bank Asya 1. Lig yarı final ilk maçında Adanaspor, müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.Toros Kaplanları'na galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Barbaros, 57 ve 60'ta ise Mbilla kaydetti. Ç.Rize'nin tek golünü ise 62'de Jallow attı. İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Mayıs'ta Rize'de oynanacak. Yarı finaldeki bir diğer karşılaşmada ise bugün Konya ile Kasımpaşa mücadele edecek. Maç 18.30'da.