Diziler yılbaşı arası verecek mı? Yıllar sonra bir ilk yaşanabilir

Ancak 2026 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, kanallar arasındaki kıyasıya rekabet tüm dengeleri değiştirdi. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, kanallar bu yıl reyting yarışında geride kalmamak adına tatil planlarını askıya almayı tartışıyor.

Yıllardır süregelen düzende, ocak ayının ilk haftası reklamverenlerin bütçe planlamaları nedeniyle kanallar dizi yayınlamayı tercih etmiyordu. Bu sene ise durum oldukça farklı. Kanalların bir kısmının, rakiplerinin boşlukta olduğu anı fırsat bilip yeni bölümleri ekrana sürerek izleyiciyi kendi kanalına çekme stratejisi güttüğü konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da sektörde büyük bir belirsizlik hakim.

YENİ DİZİLER İÇİN KRİTİK TARİH: 1 OCAK PERŞEMBE

Yeni sezonun merakla beklenen iki yapımı A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yayın takvimi de bu kafa karışıklığından nasibini aldı. Sektörden sızan bilgilere göre, eğer son dakika bir değişiklik olmazsa her iki dizi de perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.

A.B.İ. Dizisi: Hazırlıklar yetişirse 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranda olabilir.

Sevdiğim Sensin: Rakibiyle aynı gün yarışması planlanan yapımın lansman tarihi de ocak ayının ilk haftası olarak işaret ediliyor.

HANGİ DİZİLER YAYINA DEVAM EDECEK?

Eğer kanallar ortak bir "tatil" kararı almaz ve A.B.İ. dizisi 1 Ocak'ta ekran yolculuğuna başlarsa, diğer sevilen yapımlar da durmayacak. Bu senaryoda aşağıdaki dizilerin ara vermeden yayına devam etmesi bekleniyor: