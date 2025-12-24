PODCAST CANLI YAYIN

Diziler yılbaşı arası verecek mı? Yıllar sonra bir ilk yaşanabilir

Televizyon dünyasında her yıl geleneksel hale gelen yılbaşı arası bu sene tehlikeye girdi. Normal şartlarda yeni yılın ilk haftasında reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi süreci nedeniyle diziler bir haftalık zorunlu tatile çıkıyordu.

Giriş Tarihi:
Diziler yılbaşı arası verecek mı? Yıllar sonra bir ilk yaşanabilir

Ancak 2026 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, kanallar arasındaki kıyasıya rekabet tüm dengeleri değiştirdi. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, kanallar bu yıl reyting yarışında geride kalmamak adına tatil planlarını askıya almayı tartışıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

REKABET REKLAM ARASININ ÖNÜNE GEÇTİ

Yıllardır süregelen düzende, ocak ayının ilk haftası reklamverenlerin bütçe planlamaları nedeniyle kanallar dizi yayınlamayı tercih etmiyordu. Bu sene ise durum oldukça farklı. Kanalların bir kısmının, rakiplerinin boşlukta olduğu anı fırsat bilip yeni bölümleri ekrana sürerek izleyiciyi kendi kanalına çekme stratejisi güttüğü konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da sektörde büyük bir belirsizlik hakim.

YENİ DİZİLER İÇİN KRİTİK TARİH: 1 OCAK PERŞEMBE

Yeni sezonun merakla beklenen iki yapımı A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yayın takvimi de bu kafa karışıklığından nasibini aldı. Sektörden sızan bilgilere göre, eğer son dakika bir değişiklik olmazsa her iki dizi de perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.

  • A.B.İ. Dizisi: Hazırlıklar yetişirse 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranda olabilir.

  • Sevdiğim Sensin: Rakibiyle aynı gün yarışması planlanan yapımın lansman tarihi de ocak ayının ilk haftası olarak işaret ediliyor.

HANGİ DİZİLER YAYINA DEVAM EDECEK?

Eğer kanallar ortak bir "tatil" kararı almaz ve A.B.İ. dizisi 1 Ocak'ta ekran yolculuğuna başlarsa, diğer sevilen yapımlar da durmayacak. Bu senaryoda aşağıdaki dizilerin ara vermeden yayına devam etmesi bekleniyor:

  • Veliaht

  • Halef: Köklerin Çağrısı

YILBAŞI HAFTASINDA İZLEYİCİYİ NE BEKLİYOR?

Reklam bütçelerinin netleşmemesi nedeniyle geçmiş yıllarda dizilerin yerine sinema filmleri veya "en iyiler" bölümleri yayınlanıyordu. Bu yıl ise yayın akışlarında son dakikaya kadar değişim yaşanabilir. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini izleyip izleyemeyeceklerini ancak önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek yayın akışlarıyla öğrenebilecek.

atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlunun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi yakında başlıyor!Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlunun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi yakında başlıyor!
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi yakında başlıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Casper
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
D&R
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı!
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası