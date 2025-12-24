Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı!
Medyadaki karanlık ilişki ağını açığa çıkaran uyuşturucu soruşturması genişliyor. Yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve gayriahlaki ilişki iddialarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy dosyası derinleşirken TIMS&B CEO’su Yapımcı Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Savcı, saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.
Medyada uyuşturucu, kara para, gayriahlaki ilişkilerle örülü karanlık bir ağ çözülüyor. Merkezinde Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü ekran yüzlerinin bulunduğu yapıya yönelik soruşturmada, "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları gündemi sarsarken kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma deliller ve tanık ifadeleriyle derinleşirken iş spor ve sanat dünyasına yönelik yeni operasyonlar geliyor.
YAPIMCI TİMUR SAVCI GÖZALTINDA
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
BİRÇOK DİZİ VE FİLMİN YAPIMCISI
Savcı, kurucusu olduğu TIMS&B Productions ile, "Eşref Rüya", "Muhteşem Yüzyıl", "Teşkilat", "Şahsiyet" gibi birçok projenin yapımcılığını üstlendi.
SAVCI İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi. Timur Savcı, soruşturmanın savcısına ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Savcı, ifade verip çıktığını söyledi.