Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi yakında başlıyor!
atv ekranlarında başlayacak A.B.İ’nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, “Alışılmışın dışında bir proje olacak’’ diyerek tüm dikkatleri dizinin üzerine çekti.
Giriş Tarihi:
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün köpeği Nagi ile birlikte Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu flaşların patlamasıyla "Beni nasıl tanıdınız yahu, çok profesyonelsiniz" diyerek gazetecilere takıldı. Yakında ekranlara gelecek olan ve başrolünde yer aldığı A.B.İ dizisinin sorulması üzerine de "Çekimler hızla devam ediyor. Alışılmışın dışında bir proje geliyor. Tahmin edilenden çok farklı bir dizi olacak" dedi.