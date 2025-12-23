Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi yakında başlıyor!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün köpeği Nagi ile birlikte Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu flaşların patlamasıyla "Beni nasıl tanıdınız yahu, çok profesyonelsiniz" diyerek gazetecilere takıldı. Yakında ekranlara gelecek olan ve başrolünde yer aldığı A.B.İ dizisinin sorulması üzerine de "Çekimler hızla devam ediyor. Alışılmışın dışında bir proje geliyor. Tahmin edilenden çok farklı bir dizi olacak" dedi.

