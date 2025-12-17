Orhan Bey iki ateş arasında! Asporça’nın gelişi obayı karıştıracak!

ATV'de yayınlanan "Kuruluş Orhan"da bu hafta yer yerinden oynayacak. Orhan Bey, Fatma Hatun'u kurtarmak üzereyken kendini Bizans ordusunun kuşatması altında bulur. Gelen kişi, İmparator'un kızı Prenses Asporça'dır. Asporça, Orhan Bey'i babasını teslim etmesi için tehdit eder. Orhan Bey, Asporça'yı obaya götürmeye nasıl ikna edecektir. Babasına kavuşmak için gözünü karartan Asporça, eğer ona zarar gelirse obayı kana bulayacağını söyler. Ancak tam da bu sırada Mabed Şövalyeleri harekete geçer. Bir yanda Asporça'nın ordusu, diğer yanda Hector'un saldırısı... İki ateş arasında kalan Orhan Bey, bu iki büyük tehdide karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

KÖŞEYE SIKIŞIYOR!

İmparator'un ya öldüğünü ya da Mabed Şövalyelerine biat ettiğini düşünen Orhan Dafne'nin ihaneti uçlarda taşları nasıl yerinden oynatacaktır? Fatma Hatun ve Alaeddin Bey, Mabed Şövalyelerinin Söğüt'te gizlendikleri yeri bulur. Köşeye sıkışan Dafne için yolun sonu geldi mi?