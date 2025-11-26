Kuruluş Orhan yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de!

Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen "Kuruluş Orhan"da yeni bir dönem başlıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin içine sinecek mi? Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN