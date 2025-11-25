24 Kasım MasterChef eleme adayları! Dün akşam MasterChef’te eleme potasına kim girdi?
MasterChef yarışmasında 24 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde eleme adayları belli oldu. Tv8’de yayınlanan MasterChef’te potaya giren eleme adayları merak ediliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme potasına giden ilk yarışmacı açıklandı. Peki dün akşam MasterChef eleme adayları kimler?
Giriş Tarihi:
Kırmızı ve mavi takımlar son kez şekillenirken, bu hafta rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki dün akşam MasterChef'te eleme potasına kim girdi? İşte eleme adayları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda galibiyete ulaşan taraf kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMİN?
MasterChef Türkiye 2025'te bireysel dokunulmazlığın sahibi bu kez Sezer oldu.
24 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacılar Mert ve Ayla olarak açıklandı.
MASTERCHEF TAKIMLARI
KIRMIZI TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Barış
Hakan
MAVİ TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Çağatay
Ayla
Sezer
Mert