Kuruluş Orhan’a flaş transfer! Cemre Gümeli kadroya katıldı

Atv'nın Çarşamba günleri ekrana gelen, yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başarılı oyuncu Cemre Gümeli katıldı. Cemre Gümeli dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Fatma Hatun'u canlandıracak.

