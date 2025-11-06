Gözleri KaraDeniz’de büyük yüzleşme ve aşk itirafı

Salı akşamları atv'de ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Osman Maçari ve Haki gözaltına alınır. Azil onları çıkartmak için Mehmet ve Sado'nun sevkiyatını devlet ile ortaklaşa bir operasyonla çökertti. Pusuya düşen Sado ve Mehmet zor kurtulur. Osman Maçari ve Haki çıkar. Ancak Azil ile Güneş'in yakınlığına şahit olan Osman Maçari bazı kararlar alarak herkesi topladığı yemekte bunları tek tek açıkladı.



EVLİLİK KARARI

Yemeğin en büyük sürprizi ise Mehmet Maçari'nin aileye, eve geri dönmesi oldu. Osman, Mehmet'e Azil'e biat etmesini söyledikten sonra Güneşle boşanmalarını da şart koştu. Peri ile Sancar için evlilik kararı aldı. Azil'e ise eş olarak Aslı'yı layık bulduğunu söyledi. Azil'e de gönlü olup olmadığını sorduğu anda ise evde fırtına koptu. Azil, herkesin gözü önünde Güneş'e aşkını ilan etti.



