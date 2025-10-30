'Gözleri KaraDeniz’ son bölümüyle nefesleri kesti! Fırtına gibi bölüm sonu

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümde şunlar yaşandı; Mehmet'i itirafçı olmaktan vazgeçiren Güneş, bu kez tehlikeli bir oyunun içine düştü. Kasetleri bulmak için Mehmet'in evine giden Güneş, aslında Mehmet'in kurduğu tuzağa yakalandı. Mehmet, onu evde kapatırken; Azil, şüphelerinde haklı çıkarak Güneş'i kurtardı.



AİLE BİR ARADA!

Peri, İstanbul'a dönmeyip Maçari Konağı'na Sancar'ın nişanlısı olarak geri dönerken, konakta düzenlenen Hamsi Gecesi tüm aileyi bir araya getirdi. Ancak gecenin sonunda Osman Maçari, Güneş ve Azil'i dudak dudağa yakaladı. O sırada polise giden Mehmet, kendi babası hakkında suç duyurusunda bulundu ve polisler Osman Maçari'yi almak için konağa geldi.