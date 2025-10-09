Aynadaki Yabancı'nın yeni dönümü izleyicileri ekrana kilitleyecek

atv'nin Cumartesi günü izleyiciyle buluşan dizisi Aynadaki Yabancı'nın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümün tanıtımında; Karaaslan Malikanesi'nde işe başlayan Defne (Azra), kısa süre içinde geçmişine dair tuhaf anılarla yüzleşmeye başlar. Emirhan'ın kahvesinin yanında karanfil sevmesi gibi küçük ama rahatsız edici detaylar, Defne'nin zihninde giderek büyüyen bir şüpheye dönüşür. Bir gece Leyla'nın havuza düşmesiyle panik yaşanır. Defne, tereddüt etmeden suya atlayarak onu kurtarmaya çalışır.



Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!