PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 7 EKİM 2025 ATV

Son görüldükleri yeri Esra Erol buldu! İddiaların odağındaki Ramazan ile ilgili sıcak gelişme! Anne oğul 30 yıl sonra ilk kez stüdyoda yüzleşti! Asım’dan şok iddialar! Bir annenin çaresizliği! 17 yaşında 17 suç kaydı! Sudenaz’ı kim saklıyor? Aslıhan’ın annesinden sır gibi sakladığı biri mi var? Düğünde Medine’ye takılan altınlar nerede? Şok tanık stüdyoda olacak! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 7 EKİM 2025 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Son görüldükleri yeri Esra Erol buldu! İddiaların odağındaki Ramazan ile ilgili sıcak gelişme!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Anne oğul 30 yıl sonra ilk kez stüdyoda yüzleşti! Asım'dan şok iddialar!

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Bir annenin çaresizliği! 17 yaşında 17 suç kaydı! Sudenaz'ı kim saklıyor?

Kaynak: atvKaynak: atv

Düğünde Medine'ye takılan altınlar nerede? Şok tanık stüdyoda olacak!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Türk Telekom
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu