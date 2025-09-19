SON DAKİKA
Can Borcu 25. bölümden ipuçları: Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!

Bülent Ünal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi isimleri bir araya getiren, atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun yarın akşam ekrana gelecek olan 25. Bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

takvim.com.tr
19 Eylül 2025
Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir. Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır.

Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder.

Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir.

Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.

