Kuruluş Osman kadrosuyla parlıyor

atv'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan yeni döneme bomba gibi hazırlanıyor. Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor.



'ÇOK HEYECANLIYIM'

Yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız ve Sevinç Kıranlı'nın rol alacağı açıklanmıştı. Bu kadroya şimdi de genç oyuncu İpek Arkan dahil oldu. Birbirinden farklı projelerde yer alan Arkan, Kuruluş için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Arkan "Kuruluş benim için adeta bir okul gibi olacak" diye konuştu.